Una raccolta fondi per realizzare uno skatepark a Marsala

24/09/2021 04:00:00

Dato l'aumento significativo di giovani e ragazzi che nell' ultimo periodo hanno intrapreso la passione per lo skateboard, per il monopattino da freestyle la BMX e per i rollerblade, l’Associazione LCV prevede la realizzazione in collaborazione con chiunque si renda propenso al progetto situato all’interno di un’area da individuare che verrà chiesta al Comune di Marsala, di un’onda artificiale in legno, resina o cemento per l’utilizzo dei nuovi tipi di surf-skate o Carver, una struttura in ferro, legno o cemento denominata HalfPipe per l’utilizzo di skateboard ed una pista per BMX, monopattini da freestyle e rollerblade.



Bambini e ragazzi, ma anche adulti appassionati di questi sport, avrebbero l'opportunita' di usufruire di uno spazio idoneo e sicuro alla pratica di tali attività, un’area dove si potrà socializzare e fare sport e di cui si prendano cura con responsabilità e senso civico.

Realizzare oggi uno skatepark a Marsala permetterà di incrementare il turismo ospitando il circuito internazionale dei contest e dei tornei e potrà formare atleti marsalesi di alto livello, considerando la dimestichezza che i marsalesi hanno con le tavole, vedi surf boarding o kite surf, oltre all'aspetto innovativo e di rinnovo dell'immagine della città.

"Lo skatepark, fortemente voluto dalla nostra Associazione, creerà enormi benefci a tutta la Città ed ai suoi abitanti, e verrà realizzato non soltanto nell’ottica dell’attrattività turistica e sportiva, ma anche come un vero e proprio servizio alla comunità e collettività che vive nella provincia di Trapani per permettere ai giovani di esprimere in modo sano la loro creatività, aperto a tutti, strutturato per ospitare ogni disciplina sportiva su rotelle e dedicato ad atleti, o semplici appassionati" scrivono i ragazzi di LCV.

La realizzazione sarà finanziata sia attraverso l’Associazione stessa, ovvero i propri tesserti, sia dalla raccolta di fondi pubblici e privati sia attraverso un’attività di Crowdfunding.

Il progetto Skate Park Marsala comprenderà quindi strutture da Skateboard per allenare gli atleti della nostra zona, realizzando corsi di formazione per tutti. Lo Skateboard è ormai entrato a far parte delle discipline olimpiche nell’edizione di Tokio 2020 indi per cui il numero di praticanti è in costante aumento.

Ciò porterebbe allo Skate Park di Marsala un numero considerevole di praticanti e simpatizzanti di Surf-Skate e Skateboard.

All’interno dell’area i ragazzi praticano in tutta sicurezza e tranquillità lontano dalle strade e senza violare la legge in quanto ancora oggi praticare lo skateboard per le strade è vietato dalla legge stessa.

L’associazione si impegnerà a realizzare almeno un evento l’anno e ad organizzare giornate open day con lezioni di Skateboard e SurfSkate gratuite grazie agli istruttori partner del progetto.

Per partecipare all’organizzazione e/o alla raccolta fondi Vi chiediamo di cliccare sul link qui di seguito:

https://www.gofundme.com/f/aiuta-marsala-a-costruire-uno-skatepark?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

per tesserarVi oppure per qualsiasi altra informazione contattateci all’indirizzo assolcvservice@yahoo.com