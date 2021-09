Turismo. Costituito il soggetto gestore del "Club Terre della Valle del Belice"

25/09/2021 00:20:00

Si è costituita l’ ATS che regola l’attività e il funzionamento del gruppo di cooperazione CLUB DI PRODOTTO TERRE DELLA VALLE DEL BELICE, che vede capofila la Therreo Srl.



Dal mese di maggio si lavora alla creazione del raggruppamento d’imprese che oggi vede protagoniste ben 7 imprese appartenenti ai territori del PAL (Piano di Azione Locale) del Gal Valle del Belice:

Therreo srl

Azienda Agricola Gaspare Mauro

PLT MANAGEMENT COACING COURSES DI ZARZANA ROBERTO

SYSTEM ENGINEERING DI BIELLO ANTONINA

AZIENDA AGRICOLA GENNA GIUSEPPE

SOCIETA’ COOPERATIVA BAGLIO SAN VITO VINI

TENUTA RAMPIGALLO SRLS



Il CLUB DI PRODOTTO TERRE DELLA VALLE DEL BELICE ha promosso, in via sperimentale, il primo modello di pacchetto turistico esperienziale collegato a un evento che si svolge da ben 3 anni sul territorio della Valle del Belice, il SARDUZZA FEST. Il pacchetto turistico è stato denominato Sarduzza Pack (www.sarduzzafest.it/pacchetto). Sabato 25 Settembre 2021 il Sarduzza Pack sarà presentato ai maggiori tour operator della Sicilia nell’ambito della manifestazione Travel Expo 2021. Il Sarduzza Pack, per il mese di ottobre 2021, prevede un pacchetto di 3 giorni e 2 notti che permetterà al turista di vivere sul territorio un esperienza unica attraverso attività ed iniziative.



Inoltre, avvalendosi del proprio partner indiretto, Associazione Arcadia, dal mese di maggio 2021(di avvio delle attività) il CLUB DI PRODOTTO TERRE DELLA VALLE DEL BELICE ha condotto un attività di animazione territoriale che ha coinvolto diversi Comuni della Valle del Belice e che si concretizzerà giorno 30 Settembre 2021 con la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la creazione della rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belice. La sottoscrizione avverrà a Gibellina presso la sala Agorà Leonardo Sciascia alle ore 18.30 (l’evento sarà svolto a nuemro chiuso ed ai sensi della normativa di sicurezza covid19). Vedrà protagonisti oltre al CLUB DI PRODOTTO TERRE DELLA VALLE DEL BELICE i comuni di Caltabellotta, Gibellina, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Margherita Belice, Campobello di Mazara, Menfi e Castelvetrano.