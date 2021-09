27/09/2021 19:09:00

Il semaforo del passaggio a livello è rosso, le sbarre però sono, tre aperte e una abbassata, e a quel punto non si capisce più nulla e gli automobilisti si destreggiano in una gincana molto pericolosa. E' quello che sta accadendo in questo momento in corso Calatafimi, al passaggio a livello della stazione.

Per l'ennesima volta si registra un guasto all'impianto, qui in passato il treno è passato con tutte le sbarre aperte, questa volta, sono tre a rimanere alzate.

Da anni si discute di un progetto per togliere i passaggi a livello in città, nell'attesa, però, si potrebbe fare una costante manutenzione su quelli esistenti ed evitare pericolosi malfunzionamenti.