Morana, protesta dei lavoratori contro il sindacato: "Nessuno stato di agitazione"

27/09/2021 10:25:00

Ha suscitato molto clamore la notizia dell'avvio di uno stato di agitazione presso la Rsa Morana di Marsala, la più nota tra le strutture sanitarie private locali, proclamato dal sindacato "Soggetto Giuridico".

Ne abbiamo parlato sabato su Tp24.

Ma, in realtà, le cose sembrano stare diversamente. Si terrà infatti oggi alle 13 e 30, davanti la struttura di Via Trapani, una manifestazione dei lavoratori della clinica contro il sindacato, accusato di non rappresentare che un'esigua minoranza dei lavoratori della Rsa: "Parlano a nome di gente non iscritta" dicono a Tp24.

In pratica, su 80 lavoratori, sono 12 quelli iscritti al sindacato che ha proclamato lo stato di agitazione, e tra questi pare che neanche tutti fossero d'accordo sulla decisione poi presa da "Soggetto giuridico".

Da qui la decisione, singolare, di protestare contro chi ha proclamato lo stato di agitazione, che nasce per contestare, dice il sindacato, i carichi di lavoro del personale.