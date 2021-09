Marsala, le fasce tricolori sono sciupate. Ne arrivano tre da 494 euro

28/09/2021 12:06:00

A Marsala si acquistano tre fasce tricolori per un totale di 494 euro. Dopo gli scudi antisommossa acquistati dal Comune di Marsala per i vigili urbani, questa volta l'acquisto singolare riguarda, addirittura, tre fasce tricolori in dotazione all’ufficio di Stato Civile, fasce che occorrono per la celebrazione dei matrimoni civili.

Le fasce (e non fascie come riportato nella determina) attualmente in dotazione all'ufficio "sono sciupate e presentano dei colori alterati e si ritiene necessario la loro sostituzione per l’uso e il decoro cui sono destinate", si legge nella determina dirigenziale.

I dipendenti che in Comune si occupano del servizio sono tre e spesso sono programmati più matrimoni civili in ore coincidenti e in posti diversi, pertanto non è possibile utilizzare la stessa fascia. Da questa condizione si è deciso così di procedere all'acquisto di ben tre fasce che saranno fornite dalla ditta “Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. che ha sede a Sant’Arsenio in provincia di Salerno.

Il costo, come detto, non è proprio economico, sono 405 euro più 89,10 di Iva per un importo totale di 494,10 euro. Caro, ma vuoi mettere una fascia da 164 euro con una da 19,90 su ebay....