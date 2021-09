29/09/2021 13:49:00

Due nuovi decessi in provincia di Trapani a causa del Covid-19. Sono 403 le vittime dall'inizio della pandemia, 2 in più rispetto al dato di ieri, secondo il report dell'ASP. Diminuiscono, invece, gli attualmente positivi. Sono 1005 le persone con il Covid, 83 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i ricoveri, in terapia intensiva c'è una sola persona e 29 sono in regime ordinario.

Questi i dati nel dettaglio. Tra parentesi la differenza con il bollettino di ieri.

Alcamo 138 (-16); Buseto Palizzolo 2; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 65; Castellammare del Golfo 42 (-6) ; Castelvetrano 56 (-13) ; Custonaci 13; Erice 103(-4), Favignana 11; Gibellina 1; Marsala 149 (-13); Mazara del Vallo 63 (-11); Paceco 29(+1); Pantelleria 16 (-1); Partanna 9; Petrosino 31 (-2); Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 9; San Vito Lo Capo 11; Santa Ninfa 5; Trapani 212 (-9); Valderice 33 (-6); Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 1005 (-83)

Deceduti in totale 403 (+2)

Guariti totali 18516 (+82)

Ricoverati in terapia intensiva 1 (/)

Ricoverati nei reparti ordinari 29 (-4)

Tamponi molecolari 355

Tamponi ricerca antigene 201