Nonostante i no vax, la Sicilia da lunedì sarà zona bianca

29/09/2021 09:12:00

Nonostante i tanti "no vax", la Sicilia da lunedì tornerà ad essere zona bianca. Cambierà ben poco, perché, in effetti, le regole della zona gialla non le ha rispettate quasi nessuno. Cadrà l'obbligo di mascherine all'aperto, se non diversamente previsto dalla Regione, e anche il limite di persone a tavola nei locali.

Va detto che dal 15 Ottobre scatta il giro di vite sul Green Pass, che diventerà obbligatorio in pratica un po' dappertutto. Ma perché la Sicilia va verso la zona bianca? Non tanto per i contagi, che, a causa dell'alto numero di non vaccinati, sono alti, ma per l'occupazione dei posti letto negli ospedali. La percentuale di occupazione, infatti, è scesa sotto la soglia critica. Come mai? Innanzitutto, il coronavirus ha seguito la sua prevedibile curva, e ha cominciato a scendere dopo la risalita cominciata a Luglio (se tanto ci dà tanto, ci sarà una nuova risalita prima di Natale ...), e poi sono cambiati alcuni protocolli per le cure domiciliari, e per dimettere prima i pazienti. E sono stati anche aumentati i posti letto. Va detto anche che, grazie al vaccino, molta parte della popolazione, comunque, è protetta, e i vaccinati che vengono ugualmente contagiati, per la circolazione del virus, hanno sintomi, tranne qualche rara eccezione, davvero trascurabili.

La campagna per la vaccinazione non va benissimo. Funzionano solo le vaccinazioni casa per casa, gli hub continuano ad essere deserti.

Attualmente l'unico Comune in zona arancione in Sicilia è Francofonte, in provincia di Siracura, dove si è creato un maxi focolaio che si fa fatica a contenere.

Adesso c'è da accelerare sulle terze dosi per le persone fragili, continuare a trovare gli indecisi per immunizzarsi, appellarsi alla responsabilità delle persone e sperare che con l'autunno la circolazione del virus non aumenti più del previsto.