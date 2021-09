Coronavirus, via ogni restrizione in Portogallo: è il Paese più vaccinato al mondo 

29/09/2021 16:10:00

Via ogni restrizione in Portogallo grazie ai vaccini. E' infatti il Paese più immunizzato al mondo, con almeno l’84% dell’intera popolazione che ha ricevuto due dosi e l’86% una.

Dal primo ottobre il governo revocherà tutte le restrizioni che riguardano i ristoranti e i locali notturni riapriranno. In più clienti di hotel e ristoranti non dovranno più presentare un certificato di vaccinazione o il risultato negativo di un tampone.

l capo della task force anti-Covid, il vice ammiraglio Henrique Gouveia e Melo, anche lui in divisa come il nostro generale Figliuolo, viene acclamato come un eroe quando appare nei centri vaccinali: «Non importa se siamo primi, secondi o terzi - ha spiegato qualche settimana fa -, l’obiettivo è raggiungere la quota che ci permette di essere al sicuro».



Di certo anche la paura ha fatto la sua parte. Il Portogallo ha avuto un picco di casi tra giugno e luglio, quando la variante Delta si è diffusa prima che in altri Paesi. Ora la soglia dell’86%, 10,3 milioni di persone, è ormai a portata di mano, una questione di giorni. E se si considera che circa tre milioni di cittadini, tra bambini al di sotto dei 12 anni e le persone fragili, non potranno essere immunizzati, il traguardo è praticamente raggiunto. Nell’Ue la soglia dei due terzi di vaccinati è stata già superata da Italia (67%), Belgio (71%), Irlanda (73%) e Spagna (77%).