Marsala, aumenta il prezzo del pane. Ecco quanto costerà

30/09/2021 08:21:00

Presto anzichè regalare gioielli per le ricorrenze, regaleremo ... sandwich.

Come anticipato nei giorni scorsi da Tp24, aumenta il prezzo del pane a Marsala. I panificatori, infatti, sostengono di non farcela più con gli attuali prezzi, e dunque scatta il rincaro. La categoria però non è unita nella decisione, e così l'aumento, che doveva scattare da domani, primo Ottobre, partirà invece il primo Novembre.

Attualmente il pane costa tre euro al chilogrammo. Il nuovo costo sarà di 3,60 euro al chilogrammo. Un aumento, dunque del 20%. Per una famiglia si tratta di una spesa mensile in più tra le 20 e le 50 euro (dipende ovviamente dal numero dei componenti) ed è una stangata che si aggiunge all'aumento di gas e luce.

Le baguette saliranno a quattro euro. I panini di grano tenero saliranno a cinque euro al chilo, come il pane nero. Ancora: sette euro per le rosette, sei euro per i cioppini, sette euro per i sandwich. Infine, le tartine andranno via a otto euro al chilogrammo.

A determinare l'aumento del prezzo, dicono i panificatori, l'aumento del costo delle materie prime, tra cui la farina, aumentata del 30%.

Va anche detto che tutto ciò accade anche perchè il settore, di fatto, non conosce la libertà di concorrenza, e i panificatori, pertanto, tendono a fare cartello.

E dire che il prezzo del pane in Italia è già oltre la media europea e, stante alcuni studi di associazioni agricole, se un kg di grano tenero era venduto nel 2020 a circa 21 centesimi (circa 26 centesimi nel 2021), un kg di pane portato in tavola dai consumatori costa nella media e nella giungla dei prezzi, da 2,5 euro a 3,10 con un sovraccarico del costo sino a 15 volte maggiore.