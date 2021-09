Maurizio Santangelo (M5S): "Ottima notizia la proroga del Superbonus 110%" 

30/09/2021 20:00:00

Nel Documento di economia e finanza c'è anche la proroga del Superbonus 110% al 2023, oltre che delle altre più importanti misure in favore di famiglie e imprese targate MoVimento 5 Stelle, come Transizione 4.0 e potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le Pmi.

"Si tratta di un'ottima notizia fortemente attesa da migliaia di cittadini, imprese e professionisti che grazie al Superbonus hanno potuto effettuare lavori nelle proprie abitazioni o ricevere numerose commesse e appalti. I numeri, infatti, confermano che il Superbonus è riuscito a rilanciare il settore dell'edilizia come mai nessun'altra misura aveva fatto in così poco tempo prima d'ora.

In questi mesi, come MoVimento 5 Stelle abbiamo lavorato intensamente per ottenerne la proroga, consapevoli dell'importanza di questa misura per la nostra crescita economica, ma anche per il processo di transizione ecologica. E oggi vedere questo risultato nero su bianco in un documento programmatico ufficiale del Governo è una grande soddisfazione". Lo afferma in una nota il senatore e componenete del direttivo del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.