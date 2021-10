Oggi a Marsala inizia Glocal Sud. Incontri, seminari e workshop sul giornalismo digitale

01/10/2021 06:00:00

Questa mattina a Marsala prende il via Glocal Sud, il Festival del Giornalismo Digitale che fino a domenica 3 ottobre si terrà a Palazzo Fici in via XI maggio. Incontri, seminari, dibattiti e workshop con esperti della comunicazione, del mondo economico e giuridico.

Ieri sera a Torre Ligny a Trapani con un’ottima partecipazione di pubblico, nei limiti del rispetto delle norme anticovid, si è svolta la proiezione della docu-inchiesta “Matteo Messina Denaro – il Superlatitante”, di Giovanni Tizian e Nello Trocchia. I due giornalisti hanno raccolto le testimonianze inedite di chi ha conosciuto il boss di Castelvetrano. C’è chi lo ha aiutato in gioventù come Vincenzo Calcara, chi ne parla davanti ai giudici come Vincenzo Sinacori, ex boss di Mazara e oggi collaboratore di giustizia, ma ci sono anche i familiari delle vittime delle stragi del 93 e l’ex commissario Rino Germanà, che è rimasto vivo dopo un agguato di Messina Denaro con Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella, o chi, secondo gli inquirenti, è stato un suo sodale come il mercante d’arte Gianfranco Becchina, e il suo grande amico Beppe “Rocky” Fontana.

Ma c’è anche chi lo ha conosciuto per averlo raccontato con i suoi articoli e i libri sul boss come Giacomo Di Girolamo. Un racconto minuzioso, un viaggio nel mondo di Cosa nostra trapanese, delle connivenze e delle coperture in favore del latitante. Al termine della proiezione si è svolto un interessante dibattito con le riflessioni di Nello Trocchia, le domande del direttore di Tp24 e dei ragazzi di "Trapani per il Futuro" che hanno organizzato l’evento, e Valerio D’Antoni di Palermo Legal.

Qui alcune riflessioni di Nello Trocchia durante il dibattito:

Il programma di Glocal Sud di oggi.

Questa mattina, alle ore 9:00, gli studenti delle scuole incontrano Nello Trocchia del giornale Domani e alle 11:00 il sostituto procuratore di Agrigento Salvatore Vella. Sempre gli studenti saranno coinvolti in un laboratorio di tre giorni su giornalismo e cittadinanza attiva, grazie ad un'attività sostenuta dal Consorzio Trapanese per la Legalità.

Alle 15:30 il dibattito “Digitale e pandemia, com’è cambiata la nostra vita. Il ruolo dei media” con gli interventi di Francesco Raganato, regista del film “Digital Life”; Marco Giovannelli, presidente Anso Daniele Reali, Il Giunco e Massimo Russo. Alle 17:00, “Raccontare per immagini, la fotografia come testimonianza”, partecipano Roselena Ramistella, fotografa; Francesco Raganato, regista; Anna Fici, Università di Palermo; a seguire proiezione Le fotografe - Roselena Ramistella, E' un evento in collaborazione con Sky Arte. Alle 19:00 “Sostenibilità: buone pratiche per comunicare meglio”, incontro con Barbara Sgarzi, modera Rossana Titone Tp24.