01/10/2021

Da lunedì 4 ottobre la Sicilia uscirà dalla zona gialla. E l’Italia tornerà a essere tutta colorata di bianco. L’ufficialità arriverà oggi, venerdì 1 ottobre, dopo che la cabina di regia del governo avrà analizzato il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. Ma il risultato sembra scontato.

In base alle norme attuali servono «quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive». Il monitoraggio della scorsa settimana ha già certificato per la prima volta uno scenario da zona bianca per la Sicilia, grazie al tasso di occupazione delle terapie intensive sceso sotto la soglia limite del 10% (al 9,3%). Questa settimana la situazione è ulteriormente migliorata. I ricoveri in terapia intensiva sono calati da 82 a 60 (tasso di occupazione al 7,5%). E anche i ricoveri nei reparti ordinari sono in netta flessione (da 574 a 482), scendendo sotto la soglia critica del 15% (al 12,9%). Di qui lo scontato passaggio in zona bianca. Anche se l’isola resta all’ultimo posto per percentuale di vaccinati: siamo al 70,5% a fronte di una media italiana del 78,5 per cento.