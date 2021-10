Marsala, raccolta di beni di prima necessità per i lavoratori della baraccopoli di Campobello

02/10/2021 09:24:00

A Marsala una raccolta di beni di prima necessità per i lavoratori di Campobello rimasti senza più nulla. Nella notte tra il 29 e 30 Settembre, un incendio ha completamente distrutto la baraccopoli che ospitava i lavoratori stagionali impiegati nelle campagne di Campobello e Castelvetrano. Ai trecento e più, che già in condizioni disumane, risiedevano in quell'accampamento, non è rimasto nulla, a molti di loro neanche i documenti e i soldi raccolti lavorando per la vendemmia.

Per dare una prima risposta a questa tragedia, il presidio di Libera a Marsala "Vito Pipitone", Archè Onlus e Amici del Terzo Mondo organizzano per oggi sabato 2 Ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, presso il centro sociale di Sappusi (Via Omero n.1) la raccolta dei seguenti beni: camicie, pantaloni, scarpe e intimo (mettendo in ogni singolo sacchetto un pezzo/paio di ognuno); alimenti che non necessitano di cottura (pane, tonno in scatola, legumi in scatola, biscotti, brioscine, ecc.); coperte, acqua, detergenti per la persona.