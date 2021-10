Vittoria in trasferta per il Marsala Futsal in Coppa Italia sul San Vito, 2 a 4 il punteggio

03/10/2021 12:08:00

Inizia bene il cammino in Coppa Italia per il Marsala Futsal che alla prima giornata del girone della prima fase del torneo, centra la vittoria sul campo del San Vito lo Capo, imponendosi 4 a 2.

Tra i migliori in campo vi è senza dubbio il portiere marsalese Buffa che nell’arco della gara ha neutralizzato un calcio di rigore e ben tre tiri liberi. Con una doppietta di Pizzo nel corso del primo tempo e le reti di Patti, alla sua prima realizzazione con la maglia del Marsala Futsal e di Foderà nella ripresa, gli azzurri conquistano tre punti che gli permettono di appaiare in testa al girone la Primavera Marsala, vittoriosa 5 a 1 sul Futsal Mazara.

Il Marsala sblocca il punteggio con Pizzo al 12esimo su calcio di punizione dalla destra, con una rasoiata che beffa Giovanni Vultaggio. Al 18esimo, il capitano firma la sua doppietta con una bordata di prima intenzione che si insacca sotto la traversa. Sotto di due reti il San Vito cerca di scrollarsi e senza fortuna prova qualche affondo. Al 23esimo il primo intervento di Buffa su conclusione ravvicinata di Allegra e al 26esimo, il portierone lilibetano si ripete intercettando il calcio di rigore dello stesso attaccante sanvitese. Al 31esimo l’arbitro sventola il secondo cartellino giallo a Costigliola e quindi il rosso, per un lieve contatto su un avversario. Dopo un paio di minuti di bagarre, in seguito all’espulsione, il gioco riprende con Antonio Vultaggio che si presenta sul dischetto del tiro libero che Buffa riesce a bloccare a terra. Si va così nello spogliatoio con il Marsala in doppio vantaggio.

In avvio di ripresa il Marsala con un uomo in meno per due minuti, scaturiti in seguito all’espulsione di Costigliola, incassa la rete del 1 a 2 da Allegra. Il Marsala comincia così a tessere il suo gioco veloce e al 38esimo con Patti a conclusione di una bella triangolazione con Pizzo, trova il goal del 1 a 3. Il nuovo doppio vantaggio dona serenità alla squadra di Anteri che al 48esimo trova anche il goal del 1 a 4 con Foderà che in volata si presenta innanzi a Vultaggio e con freddezza mette dentro. Al 55esimo Buffa ipnotizza anche Randazzo dal tiro libero ma un minuto più tardi nulla può sulla conclusione dal limite di Campo che fissa il punteggio sul 2 a 4. In pieno recupero, prima del game-over definitivo, c’è tempo per un terzo tiro libero parato da Buffa, stavolta su conclusione di Campo.

Il tabellino della gara

San Vito lo Capo: Vultaggio Giovanni, Barraco, Basile, Randazzo, Vultaggio Antonio, Campo, Pappalardo, Allegra, de Lisi, Mazzonello. Allenatore Riccardo Daidone;



Marsala Futsal: Buffa, Costigliola, Foderà, Perrella, Pizzo, Pellegrino Giulio, Taormina, Morabito, Patti, Emiliano, Secco. Allenatore Marco Anteri;



Arbitri: Davide Grasso e Danilo Spallino entrambi della sezione di Palermo;



Marcatori: 12’ e 18’ Pizzo (M), 31’ Allegra (S), 38’ Patti (M), 48’ Foderà (M), 56’ Campo (S);



Ammoniti: 17’ Allegra (S), 21’ Secco (M), 22’ Vultaggio A. (S), 25’ e 30’+1 Costigliola (M), 47’ Randazzo (S);



Espulsi: 30’+1 Costigliola (M), 30’ +2 Tumbarello (presidente Marsala F) e Basile (S);



Note: 26’ Buffa (M) para rigore ad Allegra (S), 30’ +3, 55’ e 60’+2 Buffa (M), para i tiri liberi di Vultaggio, Randazzo e Allegra;

Giovanni Ingoglia