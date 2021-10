Marsala, oggi ultima giornata di Glocal Sud con la "tavola rotonda" sull'economia siciliana 

03/10/2021 06:00:00

Oggi ultima giornata di Glocal Sud. Ieri, seconda giornata ricca di incontri. Tra laboratori di giornalismo per gli studenti, educational tour per i giornalisti alla scoperta di Marsala e un seminario su “social media wine” dedicato alle aziende vinicole, con l’esperta Barbara Sgarzi, si è svolta ieri la prima parte della mattinata del Festival del Giornalismo Digitale.

Il workshop di Matteo Rainisio, vicepresidente di Anso ed editore di IVG, ha spiegato ai presenti e a coloro che seguivano da remoto, cosa non può mancare tra i gadeget e gli accessori che oggi servono al giornalista di strada. “Non sono un giornalista, sono editore di due giornali locali - afferma Rainisio - ma sono un fanatico della tecnologia e questa oggi è fondamentale per il giornalista digitale”. Rainisio ha mostrato quello che è lo zaino, di cui non può fare a meno chi oggi fa questa professione. Uno zaino che deve avere una batteria interna, passacavi, che deve essere facile da trasportare, resistente, impermeabile, capiente e possibilmente dotato di un antifurto. Tra gli oggetti tecnologici invece, ha indicato una piccola telecamera in grado di trasmettere sui social, facebook, instagram e twitter e di fare anche la regia, e poi, fondamentale un radio microfono wireless che si collega al telefonino e consente di fare la diretta, in grado di garantire un audio di qualità. Infine un cavalletto e uno stabilizzatore di immagini.

Altro interessante e seguito workshop è stato quello su “Querele e richieste di risarcimento danni: il manuale di autodifesa del giornalista”. Ne hanno parlato, moderati da Egidio Morici, l’avvocato Valerio Vartolo, specializzato in diritto dell’informazione e da anni assiste giornalisti e Nicola Biondo, giornalista e scrittore.

Il seminario di Rosa Maria Di Natale era incentrato, invece, su come fare inchieste con lo smartphone. Nell’era della comunicazione digitale e con l’avvento dei nuovi telefonini, si riesce a realizzare e a fare un lavoro d’inchiesta completo con il proprio smartphone.

Poi le esperienze diverse di Matteo Rainisio, editore di giornali online che conosce e fa informazione tramite la rete e le piattaforme social e quella di Riccardo Rubino del “Vomere”, storico giornale quindicinale e cartaceo di Marsala, con il quale fa solo approfondimento e non rimane coinvolto dalla rete, e quella di Giorgio Romeo con il suo Sicilianpost, fa una cosa diversa rispetto ai tradizionali quotidiani online, facendo degli approfondimenti e raccontando delle storie siciliane.

Ha chiuso la seconda giornata di Glocal Sud, l’esperienza fatta da Anso assieme a tante testate e redazioni locali italiane con i Piccoli Borghi. Li hanno raccontati tutti in maniera diversa, approfondendo e valorizzando quei luoghi minori che rischiano di rimanere dei non luoghi, come ad esempio Poggioreale (realizzato da tp24). Sono dodici i lavori di data journalism e di valorizzazione del territorio di questi Piccoli Borghi che il regista e Francesco Raganato metterà assieme preparando un documentario finale.

Il programma di Glocal Sud, oggi, domenica 3 ottobre - Alle 9:30 “Raccontare la “diversità”: con le parole, con le immagini, con la voce”, con Rosa di Natale, autrice de Il silenzio dei giorni; Sara Poma, autrice del podcast PRIMA; Francesco Bellina, fotografo. Modera: Rossana Titone, TP24. Alle 11:30 una tavola rotonda sull'economia siciliana dal titolo: “L’economia siciliana alla prova della ripartenza”, con Gregory Bongiorno, Sicindustria; Mimmo Turano, Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana; Pino Pace, Unioncamere, modera: Nino Amadore, Il Sole 24 Ore.

