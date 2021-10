Le ricette veloci di Maria: tortellini burro e salvia

03/10/2021 14:05:00

Oggi vi propongo una ricetta molto semplice e veloce da realizzare!

Uno dei condimenti più semplici e deliziosi, burro e salvia arricchiscono questi ortichini dando vita a un piatto classico della cucina italiana.

I tortellini al burro, in questo caso ho utilizzato gli ortichini, sono un primo piatto gustoso a base di pasta ripiena.

La preparazione è davvero molto semplice, ideale anche per chi è alle prime armi in cucina.

Per la ricetta potete utilizzare pasta fresca fatta in casa oppure acquistarla al supermercato per facilitare il tutto.

Vediamo come preparare questa ricetta.

Ingredienti:

Ortichini

Burro

Salvia

Fate sciogliere il burro in padella a fuoco lento fino a quando non comincerà a schiumare, aggiungere a questo punto le foglie di salvia.

Cuocere i tortellini in abbondante acqua bollente e salata, rispettando i tempi riportati nella confezione, scolateli e unità di all condimento, impiattate e servite.

Sono sicura che questo piatto last minute piacerà a tutti.

Maria Cucina