Marsala, no vax pentito dopo il ricovero: "Vaccinatevi"

04/10/2021 12:25:00

Se l'è vista brutta. Non era vaccinato, è finito in ospedale per Covid. Ora è pentito di non aver fatto il vaccino e invita tutti a proteggersi contro il virus.

E' la storia di un uomo di 50 anni di Marsala, che aveva paura del vaccino. Ma si è ammalato di Covid, che lo ha portato in ospedale, in gravi condizioni respiratorie.

E' l'ennesimo non vaccinato finito in ospedale e pentito. "Oggi dico a tutti di vaccinarsi".

Aveva infatti scelto di non vaccinarsi, nonostante le insistenze di amici e parenti, per paura. "Poi però mi sono ammalato ed è arrivata la paura, quella vera, quella di non farcela, quando sei solo e riesci a respirare solamente grazie ad un casco” – ha detto al sindaco Massimo Grillo – “l’esperienza diretta conta più delle informazioni che ci arrivano da internet. Oggi dico a tutti di vaccinarsi: amici che si sono ammalati con me ma che si erano vaccinati, hanno avuto sintomi lievi e non hanno avuto bisogno di essere ricoverati. E a chi parla di libertà domando: quale libertà? Quella di ammalarsi gravemente o di condannare altre persone a vivere in una comunità meno sicura?”

Nel suo post il primo cittadino dà anche i numeri dei vaccinati a Marsala: al 30 settembre, ha completato la vaccinazione (due dosi o l’unica di Janssen) il 70,29 %, mentre il 76,57 ha fatto almeno la prima dose di vaccino.