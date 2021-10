04/10/2021 17:26:00

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, lunedì 4 ottobre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 13.617 (-222)

Deceduti: 6.852 (+6)*

Dimessi/guariti: 279.336 (+399)

–

Ricoverati totali: 486 (+12)

Ricoverati in terapia intensiva: 50 (/)

–

Totale casi: 299.805 (+183)

Tamponi: 6.346.546 (+11.738)

La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono avvenuti: 2 il 3 ottobre, 2 il 2 ottobre, 2 l’1 ottobre.