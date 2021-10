Covid nel trapanese, diminuiscono a 891 gli attuali positivi. C'è una nuova vittima 

04/10/2021 13:15:00

Sono 891 gli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 55 in meno secondo il report giornaliero comunicato dall'ASP di Trapani, rispetto a venerdì scorso.

C'è una nuova vittima, però, che porta il totale dall'inizio della pandemia a 404 nel trapanese. Per quel che riguarda la situazione dei ricoveri, si trovano in regime ordinario 19 persone, mentre sono 7 in terapia semi-intensiva. Vuote, per fortuna già da qualche giorno, le terapie intensive.

Questi i dati nel dettaglio.

Alcamo 128; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 38; Castellammare del Golfo 57; Castelvetrano 64; Custonaci 7; Erice 97, Favignana 4; Gibellina 0; Marsala 121; Mazara del Vallo 73; Paceco 22; Pantelleria 12; Partanna 9; Petrosino 33; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 9; San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 5; Trapani 176; Valderice 31; Vita 0.





Totale casi attuali positivi: 891 (-55)

Deceduti in totale 404 (+1)

Guariti totali 18769 (+119)

Ricoverati in terapia intensiva 0

Ricoverati nei reparti ordinari 19

Ricoverati in terapia semi-intensiva 7

Tamponi molecolari 948

Tamponi ricerca antigene 877