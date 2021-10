Le studentesse aggredite sul bus a Marsala. Non è la prima volta 

05/10/2021 14:16:00

Non è la prima volta che le studentesse che prendono il bus a Marsala per andare a scuola vengono aggredite. E' quanto emerge in merito alla vicenda raccontata oggi da Tp24: alcune ragazze, studentesse dell'Alberghiero, sono stata aggredite verbalmente e poi colpite da un uomo, mentre erano sul bus che le portava a scuola.

"Tramite il dirigente scolastico ho manifestato la solidarietà dell'Amministrazione comunale alle studentesse e alle loro famiglie. Ma anche il disappunto per un fatto increscioso su cui faremo piena luce per accertare autore e responsabilità” afferma l'assessore alla Pubblica istruzione Antonella Coppola che stamani, appreso dell'accaduto, ha personalmente contattato il dirigente dell'Istituto Alberghiero, Domenico Pocorobba, per capire come si siano svolti i fatti.

“Le studentesse - afferma Pocorobba - mi hanno riferito che erano sedute sul bus che li portava a scuola, quando un adulto ha inveito contro di loro, colpendo poi una di loro al volto. Le stesse hanno pure sottolineato che non è la prima volta che quel signore si rivolge in maniera poco educata nei loro confronti”.

Intanto, l'Amministrazione Grillo ha sollecitato lo SMA per acquisire la relazione dell'autista in servizio sulla linea in cui si è verificata l'aggressione e, cosa ancora più importante, procedere a visionare le immagini registrate dalle videocamere interne al mezzo.