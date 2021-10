Marsala, la via Giacalone e i vigili urbani che verificano le firme sulla petizione...

05/10/2021 18:26:00

Non solo in estate, anche con l’arrivo dell’autunno la via Giacalone torna al centro del dibattito pubblico e politico ed è causa di polemiche.

A Palazzo VII Aprile è tornato a parlarne il consigliere Mario Rodriquez (qui il video) chiedendo al presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano e al vice sindaco Paolo Ruggieri, se fossero a conoscenza del fatto che i vigili urbani, “che non si vedono più in giro per la città – afferma Rodriquez”, vanno nelle case dei cittadini marsalesi per accertare la veridicità della loro firma sulla petizione per cambiare il senso di marcia della via Giacalone. Per Rodriquez tutto ciò è assurdo, la risposta dal vicesindaco, è chiara: "non sono a conoscenza".

La petizione sarebbe stata sottoscritta da circa 600 persone, e secondo quanto riscontrato da Tp24, ci sarebbe in corso una attività di carattere consultivo, fatta sporadicamente e con una verifica a campione, per capire quali disagi avvertono i cittadini che, apparentemente non hanno alcun interesse nella modifica della viabilità della via Giacalone, perché residenti in tutt’altra zona della città.

Sarebbe dunque una verifica legittima accertare se chi ha partecipato alla petizione sia realmente coinvolto perché vive in zona o se invece ha messo la propria firma per semplice spirito di solidarietà.