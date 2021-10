Il Distretto del marmo diventa realtà, plaudono le aziende del Trapanese

06/10/2021 15:08:00

Il Distretto del marmo di Sicilia diventa realtà dopo l’avvenuto riconoscimento con decreto dell’assessore regionale delle Attività produttive Girolamo Turano. Tre le aziende coinvolte molte operano nel Trapanese.

“Esprimo particolare soddisfazione – sottolinea il presidente di Sicindustria Marmo Trapani, Giovanni Castiglione – per l’importante risultato conseguito che darà impulso alla crescita del nostro comparto. Abbiamo lavorato per qualificare il settore riportandone la centralità nel bacino marmifero di Custonaci. Le aziende aderenti, principalmente del nostro territorio, sono sicuramente tra le più rappresentative, qualificate e motivate dell’intera filiera”.

“Ciò – prosegue Castiglione – ci consentirà di dare concretezza all’attuazione del programma di distretto che è articolato in tutta una serie di azioni che mirano a promuovere il settore, a renderlo sempre più protagonista dello sviluppo della nostra Sicilia e sempre più competitivo. L’auspicio, adesso, - conclude -è che, subito dopo il riconoscimento, si parta immediatamente con i bandi dedicati ai distretti e che, parallelamente, dopo tanta attesa, si avviino le azioni dedicate previste per le ZES che, come sappiamo, comprendono anche le aree in cui insistono le aziende del settore lapideo. Ciò, mi piace ricordare, significherebbe, non soltanto agevolazioni, contributi, sgravi, ma principalmente meno burocrazia”