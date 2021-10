Green pass, tutto liscio in Sicilia. Qualche protesta, ma niente disagi

16/10/2021 06:00:00

Qualche protesta in giro per l’Italia, tutto regolare in Sicilia. Primo giorno di Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro tutto sommato tranquillo. I sit-in nelle principali città non hanno portato a disordini, o blocco delle attività come si temeva.



E’ andata meglio in Sicilia. C’è da dire che in molti uffici chi non ha il green pass è rimasto a casa recapitando il certificato di malattia all’azienda, sia nel pubblico che nel privato.



In Sicilia porti e autotrasporti hanno lavorato regolarmente. A Palermo il porto è rimasto presidiato dalla polizia in via precauzionale, ma le attività non si sono fermate. D’altronde solo il 5% dei lavoratori portuali, alla vigilia, era sprovvisto di certificato verde.

Qualche sporadica protesta. A Catania, Messina, e anche a Sigonella, davanti la base militare. . Il presidio, a cui hanno partecipato alcune decine di manifestanti, è stato promosso dal Sindacato aeronautica militare (Siam), ma è durato giusto una mezz'oretta.



Sono una quarantina i dipendenti dell’azienda ospedaliera «Civico - Di Cristina - Benfratelli» di Palermo che non risultano ancora vaccinati. Sono senza green pass tre medici, cinque tecnici, una decina di amministrativi e 22 infermieri. Dalla direzione generale fanno sapere sono in corso i provvedimenti di sospensione dal servizio.

Una quarantina sono invece gli operatori sanitari non vaccinati, nonostante l’obbligo, dell’Asp di Trapani.

In provincia di Trapani il primo giorno di Green Pass è passato tranquillo.

A Mazara, ieri mattina, l’accesso agli uffici comunali del personale dipendente, degli amministratori e dei visitatori si è svolto in tutta tranquillità senza alcun problema registrato nei controlli del green pass. Tutto il personale al lavoro, ad esclusione naturalmente del personale in ferie, in permesso o in malattia, ha avuto accesso ai locali comunali dopo i controlli che sono stati allestiti a cura dei dirigenti e funzionari comunali nei vari settori.

Dall’esibizione del green pass sono esonerati gli utenti dei servizi comunali e le persone esonerate dalla vaccinazione con apposita documentazione medica.

Nessuna protesta al porto di Trapani, e corse degli aliscafi effettuate regolarmente.

Restano, ovviamente, le singole proteste e contrarietà al certificato verde. Come quella del titolare di un locale di Trapani, che non applicherà per il suo locale la regola del Green Pass prima del parere del Garante della Privacy, che ha interpellato.

I dati siciliani

Sono 183 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 270) a fronte di 15.066 tamponi processati. L'incidenza scende al 1,2 % ieri era 2,3%.

L'isola è all'ottavo posto nei contagi giornalieri, al primo c'è il Lazio con 348, al secondo il Veneto con 342 casi, al terzo la Lombardia con 288.

Gli attuali positivi sono 7.970 con una diminuzione di 800 casi. I guariti sono 971 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.933.



Sul fronte ospedaliero sono adesso 302 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 20 casi, Catania 74, Messina 1, Siracusa 28, Ragusa 8, Trapani 4, Caltanissetta 9, Agrigento 27, Enna, 12.

La situazione in provincia di Trapani

In provincia di Trapani sono 528 i positivi al Covid 19. Ancora oggi non c'è nessuno ricoverato in terapia intensiva, mentre sono 17 i ricoverati totali tra semi intensiva e regime ordinario. Nel bollettino dell'Asp non si registra nessun decesso.

Questi i dati nel dettaglio, tra partentesi la differenza con i dati di giovedì.

Alcamo 42 (0); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 4; Campobello di Mazara 20; Castellammare del Golfo 54 (0); Castelvetrano 44; Custonaci 7; Erice 69 (-3), Favignana 3; Gibellina 0; Marsala 88 (-1); Mazara del Vallo 52 (0); Paceco 9; Pantelleria 1; Partanna 1; Petrosino 19; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 3; San Vito Lo Capo 10; Santa Ninfa 3; Trapani 87 (-9); Valderice 11; Vita 1.

Totale casi attuali positivi: 528 (-15)

Deceduti in totale 415 (+0)

Guariti totali 19250 (+1)

Ricoverati in terapia intensiva 0

Ricoverati in terapia semi-intensiva 7 (+0)

Ricoverati regime ordinario 10 (-2)

Tamponi molecolari 283

Tamponi rapidi 99

Il virus in Italia

Sono 2.732 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.668.

Sono invece 42 le vittime in un giorno, due in più di ieri. Cifra record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 506.043 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 324.614. Il tasso di positività è dunque in calo, allo 0,5% rispetto allo 0,8% di ieri. Sono 357 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 20 (ieri 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.445, rispetto a ieri sono 34 in meno.