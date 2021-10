Al via la 49^ Settimana Sociale dei Cattolici. A Taranto la delegazione trapanese

21/10/2021 20:00:00

E' stata presentata martedì sera, nel corso dell’incontro sulla classifica del “Ben-vivere” e le caratteristiche di “generatività” del territorio trapanese, la delegazione della Diocesi che da domani parteciperà a Taranto alla 49^ Settimana Sociale dei Cattolici italiani. Con il vescovo Pietro Maria Fragnelli daranno il loro contributo ai lavori: Gino Gandolfo, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale ed il lavoro e due giovani; Giacomo Buzzitta, 23 anni, laureando in Ingegneria informatica, Project Manager e titolare di Generazione app (startup con sede a Valderice) ed Emanuela Nicosia, 25 anni, animatrice del Progetto Policoro in Diocesi , laureata in Sviluppo economico e cooperazione Internazionale.

I delegati racconteranno ogni giorno la loro esperienza con un video-diario social quotidiano alle ore 21 sul gruppo Facebook “Diocesi di Trapani, noi compagni di viaggio”.

LA CLASSIFICA DEL “BENVIVERE” - Lo studio, nuovo ed originale, che si inserisce in una letteratura sterminata di indicatori semplici e compositi di benessere (individuale, sociale, economico, ambientale, multidimensionale), legge e misura, con la lente unificante e trasversale della generatività, il ben-vivere dei nostri territori. Con il concetto di generatività intendiamo uno stile di vita comune a tutti i soggetti attori della vita della Res-Publica, capace di determinare effetti benefici sulla vita di altri esseri umani, valorizzando appieno la nostra natura relazionale nei termini di un’ecologia integrale operativa, scrivono i promotori nel sito dedicato da Avvenire all’Economia Civile.

I coordinatori del progetto sono gli economisti Leonardo Becchetti (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Luigino Bruni (Università LUMSA), Vittorio Pelligra (Università di Cagliari).

La ricerca è stata presentata il 24 settembre scorso nel corso del Festival dell’Economia Civile a Firenze dal caporedattore di Avvenire Francesco Riccardi (il quotidiano Avvenire ha dedicato uno speciale Economia Civile all’analisi della classifica dando risalto anche ai risultati del trapanese).

Nella classifica del 2021 la provincia di Trapani ha registrato un saldo positivo nella classifica specifica della “generativà”. Aumenta drasticamente la percentuale di raccolta differenziata che registra un + 81 percento rispetto ad anno precedente (media nazionale + 12 percento). Anche il tasso di nuzialità aumenta più della media nazionale (trapani +16p.p.).

La Settimana sociale dei cattolici italiani è un appuntamento fisso della Chiesa cattolica italiana, a cadenza pluriennale. La prima si tenne nel 1907 per iniziativa di Giuseppe Toniolo. Quella di quest'anno (21-24 ottobre) punterà i riflettori sul rapporto tra ecologia ed economia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale e crisi sociale, nella consapevolezza che «non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale». Lo farà a Taranto – città-simbolo con tutti i nodi irrisolti intorno all'Ilva – sul tema «Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #Tuttoèconnesso».

