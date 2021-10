Covid. 471 casi oggi in Sicilia. La situazione in provincia di Trapani

29/10/2021 19:45:00

Sono 471 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.651 tamponi processati.



Ieri i nuovi positivi erano 308.

L'incidenza sale al 3,7% ieri era al 2,3%. L'isola è al quinto posto per contagi, al primo c'è la Campania con 654 casi, al secondo posto il Lazio con 583 casi, al terzo il Veneto con 523 casi e al quarto la Lombardia con 510 casi.

Gli attuali positivi sono 7.142 con un aumento di 98 casi. I guariti sono 370 mentre si registrano altre 3 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.012.



Sul fronte ospedaliero sono adesso 321 ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 36 due in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 69 casi, Catania 170, Messina 59, Siracusa 98, Ragusa 1, Trapani 24, Caltanissetta 18, Agrigento 25, Enna, 6.



La situazione in provincia di Trapani

Leggero aumento degli attuali positivi in provincia di Trapani. Non si registrano decessi. Stabile la situazione in terapia intensiva.



Questi i dati nel dettaglio, tra parentesi la differenza con i dati di giovedìì:

Alcamo 38 (/); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 5; Campobello di Mazara 10; Castellammare del Golfo 35(/) ; Castelvetrano 28; Custonaci 3; Erice 34 (+5), Favignana 1; Gibellina 0; Marsala 58 (-3); Mazara del Vallo 32 (-4); Paceco 17; Pantelleria 5; Partanna 5; Petrosino 8; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 4; Santa Ninfa 2; Trapani 73 (+3); Valderice 14; Vita 1.

Totale casi attuali positivi: 374 (+8)

Deceduti in totale 422 (/)

Guariti totali 19508 (+18)

Ricoverati in terapia intensiva 2 (/)

Ricoverati in terapia semi-intensiva 5 (+1)

Ricoverati regime ordinario 2 (-2)

Tamponi molecolari 314

Tamponi rapidi 153