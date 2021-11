Nel progetto Piccoli Borghi il reportage su Poggioreale

01/11/2021 19:25:00

C'è anche il reportage su Poggioreale, realizzato da Tp24, nel progetto Piccoli Borghi promosso da ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online), con il contributo di Google News Initiative. Uno spaccato d'Italia poco conosciuto.

Il suo video finale verrà presentato all'interno della decima edizione del festival Glocal a Varese Dodici borghi, poche migliaia di abitanti, tante storie e un comune denominatore: la voglia di restare e vivere. Quello che esce dal progetto promosso da ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online), con il contributo di Google News Initiative, è uno spaccato d'Italia poco conosciuto e che non si troverà facilmente sulle riviste patinate. Oggi, per fortuna, c'è una vera riscoperta delle piccole comunità sparse per tutta la penisola. Ci sono trasmissioni televisive, documentari, giornali, che parlano dei nostri borghi.

Il lavoro di Anso e delle dodici testate selezionate tra i tanti che avevano chiesto di partecipare nasce dal basso e ha un taglio giornalistico. Un racconto intenso e pieno di vitalità. Il progetto con il suo video finale verrà presentato all'interno della decima edizione del festival Glocal a Varese venerdì 12 novembre alle 11 in un incontro dal titolo, Dove il tempo si è fermato: i piccoli borghi. Parteciperanno il regista Francesco Raganato, il Presidente di ANSO Marco Giovannelli, Manuel Sgarella e Vincenzo Cifarelli. Con loro anche i rappresentanti delle dodici testate coinvolte nei lavori.

E tra questi borghi, raccontati in giro per l'Italia, c'è anche Poggioreale. Un reportage realizzato dalla redazione di Tp24, con la collaborazione del filmaker Francesco Dinolfo. Poggioreale porta ancora con se le ferite del terremoto del Belice del 1968. Il borgo, oggi largamente disabitato, ha un suo fascino particolare, perchè unisce una parte antica e caduta ad una nuova, tanto da essere speso utilizzato come set cinematografico. Oggi si va lentamente spopolando, eppure si trova in una zona della Sicilia, il Belice, che ha tantissime potenzialità. Qui il reportage su Poggioreale.