Coronavirus, oggi in Sicilia 295 nuovi positivi e 2 decessi. In una settimana +14%

01/11/2021 17:46:00

In Sicilia oggi 295 nuovi positivi al Covid e due decessi. I casi totali salgono a 308.527, le vittime a 7.019. Gli attuali positivi sono 7.384, +187; i guariti 294.124, +106.

Il maggiore numero di nuovi casi nella provincia di Catania, 111; a seguire quelle di Siracusa, 70, e Messina, 55. Sono 300 i ricoverati con sintomi, 36 in terapia intesiva, 4 del giorno.

Solo 7.004 i tamponi effettuati.

Nella settimana dal 25 al 31 ottobre in Sicilia si è registrato un nuovo incremento dei nuovi positivi e, dopo 7 settimane, anche degli attuali positivi. Sono invece diminuiti i ricoverati e i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi. E’ quanto emerge dall’elaborazione dei dati nell’isola da parte dell’ufficio di statistica del Comune di Palermo.

I nuovi positivi sono 2574, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente. E’ aumentato anche il rapporto fra tamponi positivi/tamponi effettuati, ora al 2,9%. Il numero degli attuali positivi è 7197, 529 in più.

Le persone in isolamento sono 6876. I ricoverati sono 321, di cui 33 in terapia intensiva. Sono aumentati di 12. I ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 9. Nella settimana si sono registrati 16 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero dei guariti (294.018) è cresciuto di 2014. La percentuale dei guariti è del 95,4%. I decessi registrati nella settimana sono 31. Il totale dei decessi in Sicilia è 7017.