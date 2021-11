Sabato 6 e domenica 7 novembre il 26° Slalom Città di Misilmeri

04/11/2021 19:17:00

Si avvicina a grandi passi quello che, nella zona, viene considerato, a ragione, come l’evento sportivo più desiderato dell’anno. Il 26° Slalom Città di Misilmeri bussa oramai alle porte ed infiamma gli entusiasmi degli appassionati siciliani. La kermesse automobilistica, tra le più longeve nel panorama locale e nazionale della specialità, è pronta ad accendere i motori dopo un anno “sabbatico” sabato 6 e domenica 7 novembre, con promozione sul territorio affidata alla Misilmeri Racing cara al presidente Giuseppe Bonanno, cui si affianca il Team Palikè Palermo (rappresentato da Anna Maria Lanzarone, Nicola, Dario, Roberto e Alice Cirrito).

Lo slalom ospite nella cittadina a vocazione agricola a 20 km da Palermo (conosciuta per il Castello dell’Emiro) sarà valevole per la Coppa AciSport Slalom 5a zona (10a ed ultima prova per il 2021), per il Campionato Siciliano Slalom a coefficiente 1,2 (al 21° appuntamento stagionale) e per il 22° Challenge Palikè (alla sua quarta tappa, per quest’anno).

A prestare la loro opera dal punto di vista logistico saranno numerosi piloti ed appassionati di motori del luogo. Il patrocinio al 26° Slalom Città di Misilmeri è assicurato dalla locale Amministrazione comunale, coordinata dal sindaco Rosario Rizzolo e dall’assessore allo Sport Giovanni Lo Franco. Del Comitato organizzatore, oltre al citato presidente Giuseppe Bonanno, fanno parte Marco Bonanno, Gaetano Stadarelli, Antonio Merendino, Andrea Lo Burgio, Paolo Sole e Nicola Lo Burgio. Tre gli sponsor ufficiali della manifestazione, il Supermercato Conad Amato di Misilmeri, la Quadrifoglio auto di Ciro Li Causi a Mezzojuso (PA) e la GRB Autocarrozzeria, di Belmonte Mezzagno (PA).

Allo Slalom Città di Misilmeri numero 26 è abbinato il Memorial “Luca Cerniglia”, in ricordo del ventitreenne pilota locale, tra i maggiori promotori dello sport dell’automobile in paese, scomparso tragicamente cinque anni fa, a causa di un incidente stradale “non agonistico”, ironia della sorte, accaduto proprio lungo il percorso di gara. Per l’occasione, la Fiat 126 Suzuki pilotata a suo tempo da Cerniglia verrà fatta sostare per alcuni minuti prima del via alla competizione nel punto esatto dove si è verificato il tragico incidente, in segno di suffragio. Il papà di Luca, Filippo, ha altresì annunciato di voler tornare ad indossare tuta e casco, per la prima volta da quel tragico giorno, sulla stessa Fiat 126 Suzuki.

Nel corso del weekend dedicato allo Slalom Città di Misilmeri sarà inoltre ricordata la figura di Franco Colosi, apprezzato pilota, direttore di gara e presidente dell’Automobil Club Reggio Calabria e della scuderia reggina Aspromonte, anche lui scomparso di recente. Tutte le gare dello Challenge Palikè 2021 sono dedicate a Colosi, per espressa volontà della famiglia Cirrito.

In attesa di conoscere il numero e l’esatta composizione del parco partenti (proprio in queste ore sottoposto ad approvazione da parte di AciSport), con documenti d’iscrizione compilati ed inviati rigorosamente online, diversi “big” siciliani della specialità hanno già confermato la loro presenza, nel weekend, a Misilmeri. Tra di essi, il mazarese “figlio d’arte” Totò Arresta, vincitore domenica dello Slalom Città di Alcamo ‘Monte Bonifato’, al volante della sua Gloria B5 Evo Suzuki preparata dalla Ingardia Corse ed iscritta dalla Trapani Corse. Ancora, gli altri trapanesi Giuseppe Virgilio (originario di Buseto Palizzolo), terzo assoluto ancora ad Alcamo per i colori della Trapani Corse ed il ‘veterano’ Nicolò Incammisa, a sua volta sul gradino più alto del podio nello slalom di casa, a Custonaci 2021, in veste di presidente della Trapani Corse. Sia Virgilio sia Incammisa disporranno delle loro Radical SR4 Suzuki, rispettivamente in classe E2SC 1400 ed E2SC 1600. Tra i protagonisti annunciati anche l’agrigentino (di Sciacca) Nino Di Matteo, quest’anno brillante protagonista anche nel Campionato Italiano di specialità, a Misilmeri con la sua Gloria C8F Evo Suzuki schierata dalla scuderia Ro Racing Cianciana (AG). Tra i numerosi ed agguerriti piloti locali, oltre al citato Filippo Cerniglia, non mancheranno Sebastiano Visconti, su Ghipard motorizzata Suzuki, Rosario Rattenuti (su Peugeot 106 Gti 16v) e Francesco Morici (Fiat Cinquecento Sporting).

Il 26° Slalom Città di Misilmeri si svolgerà come prassi attuale nel pieno rispetto delle disposizioni governative e del protocollo sanitario emanato da AciSport in materia di contrasto alla diffusione del contagio da "Covid-19". La kermesse automobilistica sarà articolata lungo un segmento di gara della lunghezza di poco meno di 3 km (riasfaltato di recente per il tratto iniziale di 500 metri) ricavato lungo la strada provinciale 38 "Misilmeri-Belmonte Mezzagno" per Piano Stoppa. Lo "start" è individuato in prossimità di Misilmeri, all'altezza del tratto finale di via Roma (arteria principale che attraversa quasi tutto il paese), in corrispondenza con l'intersezione per la via Palermo, quindi della chiesa don Carlo Lauri e delle prime propaggini di contrada della Chiesa. L'arrivo è invece collocato 2,990 km più avanti, nei pressi della vicina contrada Piano Stoppa, non prima che le vetture in corsa abbiano attraversato le vie P1 e Crispino Vicari (che copre quasi l'intero percorso), per poi arrestare la propria marcia in un "parking" in contrada Piano Stoppa (a circa 350 metri dall'arrivo, nei pressi di piazzale Giusto Bonanno), area deputata dagli organizzatori ad ospitare il parco chiuso, alla conclusione delle ostilità sportive.