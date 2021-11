Aumenta il prezzo della Tonnara di San Giuliano

12/11/2021 22:00:00

La tonnara di San Giuliano a Trapani è in vendita da tempo. Ora il prezzo è ancora più caro rispetto alla precedente richiesta. La Tonnara attiva dal XVI secolo è la più antica della Sicilia Occidentale.

La Tonnara uno dei monumenti simbolo di Trapani, esempio di archeologia industriale siciliana, edificata dalla famiglia Fardella, ed è una delle più antiche della Sicilia, fu costruita prima della stessa Tonnara di Favignana. Il prezzo richiesto è di 1.850.000 euro, precedentemente era di 1.600.000 euro.

Con la vista sulle Isole Egadi rappresenta uno degli esempi di archeologia industriale più straordinari della Sicilia. É la più antica tonnara della Sicilia Occidentale e guarda alle mura della città di Trapani.

L’annuncio della Tonnara di San Giuliano in vendita propone l’immobile come un’opportunità di business: “La Tonnara – si legge – è parte integrante della storia della Sicilia e la sovrintendenza e la stessa città sarebbero felici di veder restaurata la proprietà, la quale rappresenta un valido investimento per chi volesse cominciare un business in Sicilia”.