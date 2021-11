12/11/2021 17:52:00

In Sicilia i contagi tornano a salire e l'isola vede lo spettro della zona gialla. Ma non per ora. Il rischio è che le restrizioni arrivino a Natale.

E' quanto ribadito nelle scorse ore da Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute. Le ultime dichiarazioni sono state rilasciate nel corso dell’inaugurazione della nuova “Area parto” dell’ospedale Sant’Elia, a Caltanissetta.

“Il virus c’è ancora – ha ribadito Ruggero Razza – Tutti quelli che profetizzano un’uscita dalla pandemia, nell’arco delle prossime settimane o nei prossimi mesi, non dicano delle cose che sono smentite dai fatti. E sono fatti anche quelli che vedono un’occupazione dei reparti ospedalieri quasi al 90% per i soggetti non vaccinati. Quindi i teorici dei no-vax probabilmente dovrebbero fare una passeggiata in una terapia intensiva e conoscere il dramma di chi non si è vaccinato“.

