Pesca, due itinerari dedicati al tonno rosso nei litorali Trapanese e Siracusano

17/11/2021 17:00:00

Due itinerari che mettano in rete le attività inerenti il tonno rosso presenti nell’area del litorale trapanese e siracusano. La presentazione giovedì 18 novembre alle ore 11 alla Tonnara di Marzamemi (Sr) nell’ambito del progetto Strade del tonno rosso di Sicilia”, promosso dal Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e sostenuto dal PO FEAMP 2014-2020.

Il progetto, realizzato dall’agenzia Feedback, mira allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio e delle attività commerciali che insistono nelle aree storicamente interessate dalla pesca del tonno rosso dando vita a dei percorsi che mettano in rete beni culturali e ambientali legati alle antiche tonnare, musei tematici, strutture ricettive, imprese ittiche, aziende itti-turistiche, del pesca turismo e del turismo nautico. Interverranno alla presentazione: Carmela Petralito, sindaco di Pachino; Leonardo Catagnano, Dirigente Servizio 4 del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana; Antonino Campisi, Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Marzamemi; Gaetano Monteneri, sindaco di Portopalo di Capo Passero e Presidente del Flag dei due mari; Marcello Orlando, Ceo e Co-Founder di Feedback srl; Edy Bandiera, Promotore della legge regionale “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economie del mare” e Alberto Pulizzi, Dirigente Generale del Dipartimento pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

La Strada del tonno del litorale siracusano metterà in rete le attività e le tonnare di: Porto Palo, Capo Passero, Marzamemi, Vendicari, Fiume di Noto, Stampace, Ognina, Terrauzza, Santa Panagia, Magnisi, Melilli e San Calogero (Lentini).

Possono aderire agli itinerari, iscrivendosi sul sito www.stradetonnorossosicilia.it, tutte le attività produttive che ruotano intorno alla pesca del tonno rosso, le imprese di pesca e le loro famiglie ma anche quelle ricettive, della pesca turismo o del turismo nautico.