Marsala, nasconde la droga nel mastello della differenziata. Arrestato dai carabinieri

20/11/2021 12:24:00

Nascondeva in casa 3 grammi di cocaina, 100 di marijuana e 9 di hashish, il tutto in una confezione da gelato in plastica che teneva all'interno del mastello della differenziata.

I Carabinieri di Marsala, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, hanno arrestato un 30enne marsalese.

I carabinieri sospettando che l'uomo, già gravato da precedenti specifici, avesse ripreso nuovamente a spacciare, hanno iniziato a controllare i suoi movimenti e effettuando una perquisizione, hanno rinvenuto la droga e 2 mila euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi: bilancini, sostanza da taglio, bustine e cartine.

Tutto lo stupefacente era stato abilmente occultato all’interno di una confezione da gelato in plastica, a sua volta nascosta nel contenitore della raccolta differenziata. A conclusione dell’attività, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza di convalida, svolta nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria ha ristretto l’arrestato ai domiciliari.