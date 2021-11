Covid in Sicilia, 567 i nuovi positivi. I dati di oggi

21/11/2021 18:40:00

Sono 567 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia a fronte di 22.766 tamponi processati nell'isola.

In diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 648 i nuovi positivi. L’incidenza scende al 2,5% ieri era al 2,6%. L’isola si conferma al settimo posto per contagi, al primo c’è sempre la Lombardia con 1.431 casi, al secondo il Veneto con 1.261 casi, al terzo il Lazio con 1.216 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 998 casi, al quinto la Campania con 798 casi e al sesto il Friuli Venezia Giulia con 642 casi.

Gli attuali positivi sono 10.382 con un aumento di 290 casi. I guariti sono 268 mentre si registrano 9 vittime, sei di loro sono precedenti a ieri e divisi tra i giorni scorsi. Il totale dei decessi è ora di 7.146.

Sono 379 le persone ricoverate nei reparti ordinari covid, 7 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 40, quattro in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 13 casi, Catania 195, Messina 206, Siracusa 55, Ragusa 22, Trapani 39, Caltanissetta 27, Agrigento 8, Enna, 2.

I dati in Italia - Sono 9.709 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 11.555. Sono invece 46 le vittime in un giorno. Ieri erano state 49.

Sono 487.109 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 574.812. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 520 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.345, ovvero 95 in più rispetto a ieri.