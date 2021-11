Resto al sud: estese le agevolazioni anche al COMMERCIO

22/11/2021 15:20:00

Con Comunicato stampa del 17 novembre pubblicato sul proprio sito internet, INVITALIA informa della estensione della misura Resto al sud anche al commercio e alle isole minori. (Di seguito l'elenco delle isole aggiunte).

In particolare, sono queste le due novità che rafforzano ulteriormente l’incentivo per gli imprenditori under 56, già attivo nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del Centro Italia colpite dei terremoti del 2016 e 2017.

Il doppio ampliamento, che riguarda i settori di applicazione e i confini geografici, è stabilito dall’articolo 13 della Legge 9 novembre 2021, n. 156 Legge di conversione con modificazioni del Decreto legge n 121/2021.

L’apertura al commercio consente di allargare in modo significativo il bacino dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l’estensione ai liberi professionisti.

Resto al Sud come già anticipato nelle precedenti uscite, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali:

- in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;

- nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria);

- nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord;

- L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 che:

- al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria), nelle isole minori marine del Centro-Nord, nonché in quelle lagunari e lacustri (guarda l'elenco delle isole)

oppure

- trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria;

- non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017;

- non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;

- non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento;

L’incentivo si rivolge a:

- imprese costituite dopo il 21/06/2017;

- imprese costituende (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza all’estero - dall’esito positivo dell’istruttoria)

Possono inoltre chiedere i finanziamenti:

- i liberi professionisti ( in forma societaria o individuale ) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).

Sono finanziabili:

- attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;

- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

- turismo;

- commercio;

- attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

Sono escluse le attività agricole.

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale

- fino a un massimo di 40.000 euro per le società

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte:

- 50% di contributo a fondo perduto;

- 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

Le isole del Centro-Nord a cui sono stati estesi gli incentivi sono le seguenti:

Isole minori marine:

- Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene.

Isole lagunari e lacustri:

- Isole della laguna veneta: Lido, Murano, Pellestrina, Burano, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Vignole, Torcello, San Giorgio, San Michele, San Clemente, San Francesco del Deserto, Marzobetto, San Lazzaro degli Armeni

- Isole della laguna di Grado: Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo

- Isole del lago d’Iseo: Monte Isola

- Isole del lago di Garda

- Comacina (lago di Como)

- Isola d’Orta – San Giulio

- Isole del lago Trasimeno: Isola Maggiore e Isola Polvese

- Isole Borromee: Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre, Isola San Giovanni

Se hai bisogno di supporto nella presentazione delle domande e gestione documentale è possibile contattare EA2G per una consulenza gratuita e senza impegno, sui requisiti minimi di partecipazione. Riportiamo tutti i contatti:

- il sito internet www.ea2g.it

- mandare una mail a finanza.agevolata@ea2g.it

- contattarli al numero di telefono +39 0924 45515

- mandare un messaggio sulla linea WhatsApp +39 3770944284