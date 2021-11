Covid. Il primo caso di Omicron in Italia sta bene grazie al vaccino

28/11/2021 19:00:00

Era vaccinato con due dosi, si riprometteva di fare la terza appena i suoi impegni di lavoro nel mondo glielo avessero consentito.

Sta bene, nella sua abitazione con i propri familiari, il professionista campano, dipendente di una multinazionale, finito sotto i riflettori della cronaca come primo paziente italiano colpito dalla variante Omicron del Covid 19.

Nel pomeriggio la Regione Campania aveva dato notizia del caso sospetto - che ha fatto subito scattare il protocollo di sicurezza con il tracciamento dei contatti e l'isolamento dei positivi - e in serata l'Istituto superiore di sanità ha diffuso i primi dati del sequenziamento, che mostrano tracce genomiche riconducibili proprio alla temuta variante isolata per la prima volta in Sudafrica.

In attesa di ulteriori esami e della conferma definitiva, l'uomo è nella sua abitazione con i cinque familiari conviventi contagiati con ogni probabilità nella scorsa settimana, dopo il rientro dall'Africa meridionale del loro congiunto.