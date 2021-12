Gli spacciatori con il reddito di cittadinanza

02/12/2021 08:31:00

Scoperti in Sicilia altri spacciatori ... con il reddito di cittadinanza.

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Modica che hanno eseguito diciassette misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di detenzione e spaccio di droga. L’organizzazione era attiva nei comuni di Modica e Ispica e, in particolare, sul lungomare di Pozzallo. Sette degli indagati sono finiti in carcere, altrettanti ai domiciliari. Per altri tre è stato disposto l’obbligo di dimora. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è stata condotta dai militar tra il maggio 2020 e il luglio 2021.

I carabinieri hanno documentato almeno 3.000 cessioni di ogni tipo di stupefacente: cocaina, marijuana, eroina, crack e hashish.

Otto degli indagati percepivano il reddito di cittadinanza. E’ stato calcolato un danno all’erario di 80 mila euro.