 Situazione stabile negli ospedali, chiusi reparti Covid a Palermo. I pazienti tutti al "Cervello"

Tutti i reparti Covid delle strutture sanitarie destinati ai pazienti positivi di palermo è provincia chiudono. I pazienti della provincia che hanno bisogno di essere ricoverati saranno portati all’ospedale Cervello che dispone di circa 134 posti, la metà dei quali già occupati.

Lo ha disposto il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, perché è diminuito l’afflusso di nuovi malati sia in terapia intensiva che in area non critica. In Sicilia, secondo i dati dell’Agenas – l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali –i posti letto occupati in rianimazione sono appena il 5% mentre in area medica si arriva al 9% con un calo settimanale di ricoveri che sfiora il 20%: a finire in ospedale sono comunque il 76% dei soggetti non vaccinati o con un ciclo incompleto.