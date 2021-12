Accordo tra Regione e Amazon per supportare le piccole e medie imprese

05/12/2021 14:10:00

Siglata ieri mattina a Palazzo Orléans, l’intesa tra Regione Siciliana e Amazon a sostegno delle piccole e medie imprese dell'Isola.

Per aiutarle a esportare, digitalizzarsi e promuovere la qualità del made in Italy nel Paese e all’estero.

La Regione entra nel programma “Accelera con Amazon”, il percorso di formazione gratuito dedicato alla crescita e digitalizzazione delle startup e piccole e medie imprese italiane italiane. Sono più di 1.100 le pmi siciliane che vendono su Amazon e che nel 2020 hanno realizzato oltre 20 milioni di euro di vendite all’estero attraverso l'azienda di commercio elettronico statunitense. I termini dell'accordo sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dall'assessore alle Attività Produttive Mimmo Turano e dal responsabile della public policy di Amazon Piero Crivellaro.

Regione e Amazon rafforzano ulteriormente anche il proprio sostegno alla promozione in Italia e all’estero dei prodotti made in Italy, inclusi quelli siciliani, attraverso la vetrina Amazon "Made in Italy", dove la Regione Siciliana è già presente attraverso una sezione dedicata, e l’organizzazione di attività di visibilità dedicate alle piccole e medie imprese del territorio. Ad oggi, le pmi siciliane che fanno parte della vetrina e che raggiungono così clienti in Italia e all’estero, sono più di 150. Degli oltre 3mila prodotti venduti da queste aziende, più del 60 per cento è presente nella categoria "Cucina e cantina" (food), circa il 15 per cento in "Casa e arredo" (design) e più del 10 per cento in "Abiti e accessori" (fashion). Oltre il 35 per cento delle pmi siciliane che vendono tramite la vetrina "Made in Italy" esporta i propri prodotti all’estero.