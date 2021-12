Green Pass, da oggi cambia tutto. Le cose da sapere

06/12/2021 06:00:00

Oggi è il giorno fatidico. Entra in vigore il dpcm del cosiddetto Super Green Pass.

Sarà attivo da oggi, fino a sabato 15 gennaio 2022. Poi si vedrà, ma pare possibile che l'Italia segua il trend di Austria, Grecia e più in generale le indicazioni della stessa UE, verso l'obbligo vaccinale.

Che cosa è il super green pass e come si ottiene?

E' un certificato verde “rafforzato”, che si può ottenere soltanto con la guarigione dalla malattia o con un ciclo completo di vaccinazione anti covid: almeno 2 dosi, 1 singola dose di Johnson & Johnson, l'unica dose fatta da chi è guarito dalla malattia.

A cosa serve?

Serve ad invogliare la residua popolazione che ancora non si è vaccinata, a farlo.

Inoltre, serve a poter garantire ai possessori, di continuare a compiere una vita praticamente normale, fatte salve le ormai note norme di buon senso (distanza interpersonale di 2 metri e igienizzazione delle mani), e legali (uso mascherina al chiuso e in Siclia anche all'aperto, come ordinanza regionale).

Cosa posso fare soltanto col super green pass e non posso più fare se non sono vaccinato (oppure guarito da poco dal covid)?

Col super green pass (in pratica col vaccino) si può andare nei bar, al ristorante, nei pub, in discoteca, nei musei, in piscina, alle terme, sale giochi, cinema, teatri, mostre, campi sportivi, cerimonie pubbliche.

Senza super green pass (senza vaccino), non si può più, a meno che queste attività non siano all'aperto.

Non sono vaccinato, oppure ho soltanto la prima dose. Cosa posso fare col green pass semplice, quello che mi rilasciano dopo un tampone negativo?

Intanto da oggi dura di meno: è valido solo 48 ore.

Con questo green pass semplice, da tampone, posso entrare nei posti di lavoro, posso entrare al supermercato, in farmacia e in altri luoghi che offrono servizi essenziali.

Infine, posso salire su mezzi di trasporto (bus, treni, aerei...).

Quanto dura il super green pass?

Dura 9 mesi. Il green pass da tampone, invece, soltanto due giorni.

Sono vaccinato con due o tre dosi. Ho il green pass cartaceo o digitale sul telefono. Devo fare qualcosa per renderlo “super”?

No. E' automatico.

Per chi ancora è indeciso, per chi ancora ha paura, l'indicazione è questa: vaccinatevi, mettete in sicurezza voi e i vostri cari, e tornate a fare una vita normale.

Per tutte le domande e le risposte ufficiali, ecco la guida del governo.