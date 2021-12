Scrive Motta, che rinnega Grillo e la sua governance 

06/12/2021 06:00:00

Salve, sono l’ing. Motta,

Volevo precisare che ad oggi non mi risulta di far parte della governance, non ho mai accettato nessun incarico all’interno della stessa.

Forse che la redazione sa più cose di me e dei miei incarichi?

Non dovendo dimettermi da nessun incarico politico non vedo quale sia il caso .

Io svolgo l’attività da libero professionista e ad oggi non ho nessun incarico politico nella governance Grillo , quindi penso che il castello di carta su cui è stato costruito il caso Motta cade da solo .

Saluti

Ing. Francesco Motta

Questa è la replica del diretto interessato ad un nostro articolo sui suoi incarichi al Comune. Ogni cosa che riguarda questa amministrazione diventa tragicomica. Motta non sa pertanto di essere nella famigerata "governance", cioè la squadra di consulenti, indicata dal Sindaco Grillo in campagna elettorale. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Il Sindaco Grillo ha fatto in campagna elettorale nomi di consulenti a loro insaputa? E' tutto molto difficile da capire, labirintico. Motta è stato indicato nella sua squadra da Grillo. Eletto Sindaco, Grillo ha nominato tutti i consulenti, e noi per primi, su Tp24, avevamo fatto notare che mancava il nome dell'ingegnere. Ma trattandosi di un organismo senza senso nè forma giuridica, se non arriva una pubblica smentita (e grazie a Tp24, adesso finalmente c'è) chi può sapere chi è dentro e chi no? Ombra ha abiurato per primo, Maggio pure, causa incomprensioni sui rimborsi spese. Adesso, sappiamo di Motta. Dirlo prima no, eh. Comunque abbiamo pensato di aggiornare l'immagine della governance di Grillo con una x sui nomi di chi ha ceduto. Fa un po' "Dieci piccoli indiani", ma ci aiuta a non sbagliare con le prossime consulenze ... (gdg).