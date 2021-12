07/12/2021 17:57:00

Ancora una vittima per Covid in provincia di Trapani. Sono 433 i morti dall'inizio della pandemia.



Le persone attualmente positive sono 1168 secondo quanto comunica l'Asp di Trapani, in aumento di 32 rispetto al bollettino di lunedì. Sul fronte ricoveri ci sono due pazienti in meno in degenza ordinaria, uno in più e uno in meno per quanto riguarda terapia intensiva e sub intensiva.



Ecco i positivi per città in provincia di Trapani :

Alcamo 146 (-12); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 21; Campobello di Mazara 41 ; Castellammare del Golfo 23 ; Castelvetrano 123 (+7); Custonaci 14; Erice 88 (+3); Favignana 3; Gibellina 2; Marsala 180 (+22); Mazara del Vallo 125(+2); Paceco 26; Pantelleria 5, Partanna 38; Petrosino 6; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 3; San Vito Lo Capo 10; Santa Ninfa 15; Trapani 240 (+9); Valderice 59(+3); Vita 0.

In totale gli attuali casi positivi sono 1168 (+32)

Deceduti 433 (+1)

Guariti 20.316 (+59)

Ricoverati in Terapia intensiva 3 (+1)

Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva 11 (-1)

Ricoverati in Degenza ordinaria 9 (-2)