09/12/2021 13:29:00

Crescono ancora i contagi in provincia di Trapani. Sono 1262 le persone positive nel territorio secondo quanto comunicato dall'Asp di Trapani.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. E' sempre Trapani la città con più casi, mentre sfonda il muro dei 200 anche Marsala.

Ecco i positivi per città in provincia di Trapani :

Alcamo 160 (+14); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 22; Campobello di Mazara 41 ; Castellammare del Golfo 26 ; Castelvetrano 117 (-6); Custonaci 18; Erice 97(+9); Favignana 4; Gibellina 2; Marsala 207 (+27); Mazara del Vallo 140(+15); Paceco 28; Pantelleria 7, Partanna 38; Petrosino 10; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 3; San Vito Lo Capo 12; Santa Ninfa 19; Trapani 256 (+16); Valderice 55(-4); Vita 0.

In totale gli attuali casi positivi sono 1262 (+94)

Deceduti 433 (+0)

Guariti 20.361 (+45)

Ricoverati in Terapia intensiva 4 (+1)

Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva 10 (-1)

Ricoverati in Degenza ordinaria 10 (+1)