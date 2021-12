Petrosino è il Comune più no-vax della provincia di Trapani. I dati dei vaccini per città

09/12/2021 18:54:00

Petrosino è il Comune più no-vax della provincia di Trapani. Il piccolo centro tra Marsala e Mazara, infatti, ha la percentuale più bassa di immunizzati del resto della provincia.

Il 71% dei cittadini è immunizzato contro il Covid19, cioè ha effettuato il ciclo completo di vaccinazione o è guarito dal Covid.

Quasi il 30% dei petrosileni, quindi, non ha fatto nessuna dose di vaccino anti-Covid o non ha completato il ciclo vaccinale.

E' invece Calatafimi Segesta, con oltre l'87% di immunizzati il Comune più virtuoso della provincia di Trapani.

I dati emergono dal report settimanale sull'emergenza Covid della Regione Siciliana.



Tra i centri più grandi della provincia è Castelvetrano quello con meno immunizzati, il 77%. Trapani registra il 78% di immunizzati, Marsala e Mazara sono intorno all'83%. Mentre è Alcamo, in questa classifica, il comune tra i più popolosi ad avere la più alta percentuale di immunizzati: 85%. In totale in provincia di Trapani è immunizzato l'81,33% del target.

Bollettino 08 Dicembre 2021 by La redazione Tp24