Al Comune di Mazara i telefoni sono ko e i cittadini aspettano invano

I telefoni del Comune sono KO da 4 giorni e nessuno ne dà notizia alla cittadinanza che sta i linea ad aspettare una risposta che però non arriverà mai.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – “Abbiamo un problema con un guasto alle linee telefoniche, da quattro giorni, di cui si sta occupando la Telecom – conferma a Tp24.it il comandante della Polizia Municipale, Salvatore Coppolino – e per le emergenze stiamo lavorando con i telefoni cellulari personali. La polizia e le altre forze dell’ordine hanno i nostri numeri per eventuali interventi che si rendessero necessari”.

POLIZIA MUNICIPALE NON RISPONDE – Da ieri stiamo provando incessantemente a chiamare oltre che la Polizia municipale al 0923/671788 ma dopo oltre un centinaio di tentativi effettuati, in giornate ed orari differenti, la risposta è sempre la stessa: un fastidiosissimo ed interminabile segnale di occupato, un bip bip continuo senza alcuna soluzione di continuità.

ANCHE IL CENTRALINO È IN TILT – Abbiamo provato un’altra strada. Il centralino almeno quello, darà una qualche risposta: niente, patate lo 0923/671111 dopo 36 tentativi non ha risposto. Pure qui il solito bip bip incessante e continua fino all’infinito.

E NESSUNO PARLA, SCRIVE, COMUNICA – Che i guasti e i danni possano verificarsi ‘nulla quaestio’ ma la cosa insopportabile nell’era dei social media, dell’informazione in tempo reale è il fatto che i cittadini vengano lasciati a sbattere nel più completo abbandono. È così complicato inserire una voce di cortesia preregistrata che informi i malcapitati utenti telefonici del Comune di Mazara del Vallo? È così impossibile informare immediatamente attraverso le mille pagine social di cui dispone l’amministrazione comunale la propria cittadinanza che c’è un guasto telefonico in corso? È così maledettamente difficile improntare uno o più numeri di cellulari di servizio di cui sono forniti dirigenti ed impiegati del Comune? Eppure l’Ente ha a disposizione un ufficio stampa, ci sono ben due televisioni locali cui inviare una nota rapida di servizio, ci sono le e mail. È una situazione veramente incredibile nell’era del multimediale tutto e subito assistere ad un tale schiaffo informativo.

I CITTADINI NON SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE – Ricordiamo, a chi di dovere, che il tempo, non ha valore solamente per chi amministra o lavora nella cosa pubblica, ma anche per quanti, tramite essa, devono assolvere a funzioni quotidiane molto spesso di estrema importanza: abbiate maggior rispetto per i vostri amministrati e utenti e siate solerti nell’informarli, almeno come lo siete nel postare foto, di vario tipo, sui social. Qualche foto in meno sul natale o su fatti e luoghi che di ‘servizio al cittadino’ molto spesso hanno poco o nulla a che fare, e più attenzione per il quotidiano, rappresenterebbero già un semplice ma notevole salto di qualità nel gestire la cosa pubblica.

