Marsala, la pista ciclabile dello Stagnone invasa dalle alghe e nessuno la pulisce

10/12/2021 07:46:00

Non c'è "pace" per la pista ciclopedonale dello Stagnone di Marsala. Con il bel tempo, sono gli escrementi dei cavalli, come già avvenuto più volte, che la rendono poco presentabile e fruibile (potete leggere qui), con il brutto tempo, invece, il problema è rappresentato dalle alghe del mare che la invadono.

Le foto allegate a questo articolo, inviate da un lettore di Tp24, mostrano una situazione anche pericolosa per chi volesse utilizzare la pista in questo periodo invernale. Era ampiamente prevedibile il rischio di presenza delle alghe nei periodi autunnali ed invernali, dato che la pista si trova a qualche decina di centimetri dal mare, ma proprio per questo sarebbe necessario un intervento di ripristino e pulizia immediato e straordinario e non come per le altre zone della città.

Secondo alcuni tecnici comunali spetta ad Energetikambiente il lavoro di pulizia con la spazzatrice, ma evidentemente se qualcuno non sollecita l'intervento, chi vuole andare in bici o a fare una passeggiata lungo lo Stagnone dovrà fare molta attenzione a non scivolare sulle alghe.

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.