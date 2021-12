10/12/2021 10:57:00

Costano oltre 60 mila euro le luminarie natalizie a Marsala. L'amministrazione Grillo quest'anno non ha badato a spese.

Il Comune ha impegnato 62.781,20 euro per acquistare le luci natalizie dalla Luminarie JMG di Palermo.

L'anno scorso, primo Natale col Covid, nel segno dell'austerità, si spesero 26 mila euro, e aveva gestito tutto la Pro Loco con un contributo del Comune di 24 mila euro.

Il Natale 2021 per Grillo e soci è quello della rivalsa. Alberi veri (evviva la svolta green), pista di pattinaggio, eventi e musica per le strade della città. Proprio oggi pubblichiamo su Tp24 il caso dell'incarico per l'organizzazione di alcune manifestazioni natalizie all'associazione Musikè, presieduta da Nino Pulizzi, che fu candidato nella lista a sostegno di Grillo alle elezioni amministrative. Un incarico da 14.300 euro. Il conto del Natale a Marsala è già arrivato a 77 mila euro.