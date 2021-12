Rissa a Paceco, denunciato l'autore dell'accoltellamento: è un ragazzo di 24 anni

13/12/2021 14:58:00

E' stato denunciato il ragazzo che ieri a Dattilo ha accoltellato un uomo. Si tratta di un 24enne trapanese. L'aggressione a culmine di una rissa. I carabinieri di Trapani hanno denunciato in stato di libertà il 24enne trapanese con precedenti, accusato dei reati di lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.



In particolare, i Carabinieri, su indicazione della locale Centrale Operativa, nella giornata di ieri, hanno raggiunto la frazione di Dattilo dove era stata segnalata una lite in atto e una persona ferita. Nel corso dell’intervento e dei successivi accertamenti, i militari dell’Arma hanno accertato che durante un acceso diverbio scaturito per futili motivi tra il denunciato e altre due persone di 44 e 18 anni, rispettivamente padre e figlio, il 24enne era andato completamente in escandescenze colpendo al capo il 44enne con un corpo contundente di metallo. Nella stessa circostanza, il denunciato ha danneggiato il motociclo del 18enne con un bastone di legno per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

A seguito dell’aggressione, l’uomo ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del locale ospedale.



Allo stato attuale, sono ancora in corso le attività di ricerca dell’oggetto utilizzato per l’ aggressione.

Al termine delle immediate indagini dei Carabinieri, che hanno permesso di accertare la sua condotta illecita, il 24enne è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria