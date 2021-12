14/12/2021 08:34:00

Sono più di 40 i Tecnici della prevenzione dell’Asp di Trapani impegnati sul territorio in attività di verifica e controllo delle certificazioni verdi con un rafforzamento di risorse previsto nel periodo delle feste, fino al 15 gennaio 2022.

Il personale, che fa capo al Dipartimento di Prevenzione aziendale ed è impegnato già dal mese di novembre, ha effettuato già 240 accertamenti su cantieri e attività commerciali, oltre mille verifiche di regolarità su certificazioni verdi, riscontrando sino ad ora il 10% circa di irregolarità.

Secondo Francesco Di Gregorio, direttore del Dipartimento di prevenzione, che ha disposto l’attività di controllo anticipando l’entrata in vigore del nuovo decreto lo scorso 6 dicembre, “Il Sars Cov2 è un nemico da battere sul tempo”.

Le multe per chi non ha green pass base o rafforzato vanno da 400 a 1.000 euro; dopo tre sanzioni in tre giorni differenti può scattare la chiusura dell’attività per dieci giorni.