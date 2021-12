Come sta il ristoratore no-vax di Marsala ricoverato per Covid

14/12/2021 17:00:00

Si trova ricoverato all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, in terapia sub intensiva, il noto ristoratore di Marsala no-vax positivo al Covid19.



L'uomo, sui 60 anni, non vaccinato, è ricoverato nel nosocomio marsalese da alcuni giorni, i medici lo stanno sottoponendo alla terapia del casco ventilatorio.



Questi sono i fatti. Lo scriviamo per smentire le voci incontrollate che stanno girando da ore in città circa la sua morte: non è morto.

Il ristoratore ha contratto il Covid diversi giorni fa, è un sostenitore delle teorie no-vax e no-pass, come traspare dai profili social.

A Marsala sono 28 le persone ricoverate per Covid, 4 si trovano in terapia intensiva, 12 in sub intensiva (qui facciamo il punto sul covid nel nostro territorio).

In provincia di Trapani continuano ad aumentare i casi e i ricoveri per Covid, e come succede in tutto il Paese la maggior parte delle persone ricoverate non è vaccinata.

Ancora una volta ribadiamo l'importanza della vaccinazione anti-Covid che al momento è l'unico argine alla diffusione del virus e l'unico strumento che abbiamo a disposizione per prevenire gli effetti gravi della malattia.