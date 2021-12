Covid in provincia di Trapani. 1652 positivi. In un giorno 4 morti: i dati

14/12/2021 19:42:00

Torna a fare vittime il Covid in provincia di Trapani. In un giorno quattro le persone decedute, secondo quanto comunica l'Asp di Trapani.

Aumenta il conto dei positivi. Sono 1652 le persone con il Covid in provincia, di queste 3 sono ricoverate in rianimazione, 9 in sub-intensiva, 12 in degenza ordinaria. Balzo di casi a Marsala, dove sono 274 i positivi. Trapani resta la città con più casi.



Ecco i positivi per città in provincia di Trapani, (tra parentesi la differenza con il dato di lunedì):

Alcamo 192(+3), Buseto Palizzolo 2 Calatafimi Segesta 25, Campobello di Mazara 41 Castellammare del Golfo 33, Castelvetrano 140 (+7), Custonaci 21, Erice 136, Favignana 15, Gibellina 5, Marsala 274(+39), Mazara del Vallo 190 (+13), Paceco 44, Pantelleria 9, Partanna 40, Petrosino 12, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 8, San Vito Lo Capo 18, Santa Ninfa 23, Trapani 353 (-10), Valderice 62, Vita 1.

Totale attuali positivi 1652 +65)

Totale deceduti 438 (+4)

Guariti 20496 (+50)

Ricoverati in Terapia intensiva 3 (-1)

Ricoverati in Semi Intensiva 9 (-3)

Ricoverati in Degenza ordinaria 12 (-2)

Tamponi molecolari 685

Tamponi rapidi 413